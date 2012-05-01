 Интернет магазин б/у ноутбуков

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В нашем магазине Вы можете купить качественные и надежные бу ноутбуки бизнес класса из США. Они по всем показателям гораздо лучше новых современных ноутбуков потребительского класса.
Данная техника имеет практически неограниченный срок службы и мощные комплектующие.
Ноутбуки ThinkPad от компании Lenovo, к примеру, являются единственными, допущенными к использованию в космосе и успешно работают на Международной Космической Станции. Модели выпуска 2002 года, до сих пор помогают космонавтам выполнять сложные задачи на орбите нашей планеты. Модели других производителей так же славятся своим качеством и надежностью.
1. Каждый товар протестирован на работоспособность и гарантировано не имеет скрытых дефектов. Никаких стоковых фотографий. Все фото и описания реального товара, который продается в данный момент. Вы видите что получите.
2. 100% наличие товара и актуальность цены. Все модели доступные к заказу уже упакованы и готовы к отправке в день заказа. Оформив покупку, будьте уверены, что получите свой ноутбук.
3. Гарантированная отправка товара в день заказа до 16:00 Понедельник - Суббота. Вам не нужно ждать сутками обработку заказа. Удобное расположение нашего склада, позволяет обеспечить доставку в большинство населенных пунктов страны уже на следующий день. Подробнее срок доставки можете рассчитать на сайте https://novaposhta.ua/onlineorder/estimatedate выбрав город отправки: Кривой Рог.
4. Мы осуществляем полную послепродажную поддержку. Включая гарантийное обслуживание. Наши модели работают безотказно, тщательно проверены временем и тщательными многократными тестами. Благодаря этому процент обращений по гарантии стремится к нулю. Как бы то ни было. Даже в случае крайне редчайшей ситуации, при которой случится неисправность, мы предлагаем максимально лояльные условия гарантии. https://bestlaptop.com.ua/dostavka-oplata
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